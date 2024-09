Una piantagione di 5mila piantine di cannabis è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Oristano che hanno anche arrestato due persone, un oristanese e uno della provincia di Nuoro. L’operazione è stata effettuata nelle campagne di Siamanna, all’interno di una azienda agricola.

Il campionamento di alcune piante e l’analisi da parte dei militari del Ris di Cagliari hanno rivelato il livello di principio attivo Thc in quantità ben più elevate di quelle previste dai limiti di legge. I due arrestati si trovano in carcere a Massama e devono rispondere di produzione di sostanze stupefacenti aggravata per l’ingente quantità e per aver commesso il reato in concorso.

© Riproduzione riservata