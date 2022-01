Cinquantotto cittadini stranieri con residenza in provincia di Oristano sono stati denunciati dalla polizia a seguito dei controlli sui percettori del Reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza.

L’indagine è partita dai riscontri effettuati dall’Ufficio immigrazione sulle anomalie contenuti nei documenti a carattere reddituale forniti da alcune persone che richiedevano il permesso di soggiorno, quindi sono stati chiesti all’Inps dati e informazioni sulla percezione del Reddito di cittadinanza da parte degli stranieri residenti in provincia.

La Squadra Mobile ha svolto le attività di competenza attraverso le quali la Polizia di Stato – dopo vari mesi – ha accertato che 58 stranieri fossero sprovvisti – nel momento in cui avevano presentato domanda – dei documenti necessari per ottenere il sussidio. Tra questi, la mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo; l’assenza della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Ue e della residenza sul territorio nazionale da almeno 10 anni.

In alcuni casi, è emerso, i cittadini stranieri spedivano il denaro indebitamente percepito nei loro Paesi di origine attraverso il sistema dei Money Transfer.

