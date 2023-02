Paulilatino investe sulle scuole. In questi giorni l’esecutivo guidato dal sindaco Domenico Gallus ha infatti deliberato di concedere all’istituto comprensivo di Abbasanta un contributo di 2.000 euro per far fronte ad alcune necessità che la scuola presentava e contribuire a delle iniziative che prevedono una spesa complessiva di 7.400 euro.

A fine dicembre è infatti arrivata sul tavolo del sindaco una richiesta da parte dell’Istituto comprensivo di cui anche le scuole di Paulilatino fanno parte, per la concessione di un finanziamento per poter dare corso a dei progetti che interessano la scuola dell’Infanzia, la primaria e la secondaria di I grado.

In particolare per i bambini della materna si punta a realizzare il progetto piscina “Splish Splash”. Per la primaria l’iniziativa “Tante voci ... una sola voce” in collaborazione con la scuola civica di musica Cartocci. Per i ragazzi che frequentano invece la secondaria di primo grado si guarda all’acquisizione di ulteriori competenze nel campo delle lingue straniere. Sarà infatti realizzato il progetto di certificazione KET di lingua inglese.

