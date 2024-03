Cambiano le deleghe in Giunta a Paulilatino. «In questa decisione – spiega il primo cittadino – non c’è nessuna motivazione politica, non ci sono né bocciature né promozioni. Come già accaduto due anni fa dove c’era stato un cambio di assessori, stavolta ho riassegnato le deleghe. Non escludo che prima della conclusione del mandato nel 2026 possa esserci un’ulteriore rotazione».

In particolare, Rosella Oppo che aveva delega ad Agricoltura ed Elettrificazione rurale le lascia per prendere Politiche giovanili, Associazionismo, Turismo, Servizi bibliotecari. Le vecchie deleghe di Rosella Oppo passano ad Antonella Casula che aveva Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo e associazionismo. Deleghe passate in buona parte a Rosella Oppo, salvo che il sindaco ha tenuto per sé Pubblica Istruzione e Cultura che si aggiungono allo Sport che già aveva.

Il vicesindaco Serafino Oppo oltre a mantenere Lavori pubblici, Urbanistica e Servizi sociali si occuperà anche di Bilancio e Patrimonio. La nuova organizzazione in Giunta sarà operativa dal primo aprile. Nel luglio del 2022 si era registrato un rimpasto: al posto di Giuseppe Licheri e Licia Marra erano entrate in Giunta Rosella Oppo e Antonella Casula.

© Riproduzione riservata