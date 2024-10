A Paulilatino si combatte il randagismo e in questa direzione si inserisce la concessione temporanea, in comodato d'uso gratuito, all'Associazione di volontariato "La casa di Rosy Odv" dei box per ricovero animali dell'ex mattatoio comunale. Gli spazi si trovano nell’area esterna del vecchio mattatoio di via Roma, ormai in disuso.

«La collaborazione con l’Associazione “La casa di Rosy” ha permesso all’Amministrazione comunale di raggiungere in parte l’obiettivo che si era prefissata di contrasto al fenomeno del randagismo nel territorio comunale e di conseguente tutela della sicurezza pubblica e igiene pubblica», precisa la delibera della Giunta guidata dal sindaco Domenico Gallus.

© Riproduzione riservata