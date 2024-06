Procedono i lavori per eliminare dalla strada statale 131 l’incrocio a raso di Paulilatino, teatro di tante tragedie nel corso degli anni.

Lunedì, infatti, è stata avviata una nuova fase dei lavori di costruzione del nuovo svincolo. «Questa fase degli interventi - spiegano dall’Anas - prevede la realizzazione delle rampe di immissione e uscita sulla carreggiata in direzione Cagliari della statale. Le lavorazioni riguarderanno inoltre l’ammodernamento del tratto della via Nazionale interno allo svincolo e compreso tra la statale 131 e la rotatoria in corso di realizzazione di collegamento tra le rampe di svincolo e la viabilità locale».

Per consentire le attività di cantiere si è resa necessaria la chiusura dello svincolo in entrata e in uscita all’area industriale di Paulilatino che sarà comunque raggiungibile dallo svincolo di Paulilatino sud al km 119. I lavori di realizzazione del nuovo svincolo sono stati avviati nel settembre del 2023.

«Per limitare i disagi alla circolazione, in una prima fase, le lavorazioni hanno riguardato le rampe di svincolo non interferenti con il traffico della statale che, a meno della bitumazione, sono già state realizzate», concludono dall’Anas.

I lavori, che hanno un valore di circa dieci milioni di euro, fanno parte del piano avviato da Anas per l’eliminazione degli incroci a raso sulla principale arteria sarda. Saranno completati entro la primavera del 2025 e consentiranno di incrementare gli standard di sicurezza per la circolazione.

