A Paulilatino l’amministrazione comunale stanzia ulteriori 10 mila euro per contribuire all’ultimazione dei lavori di ristrutturazione dei muristenes di Santa Cristina che versavano in pessime condizioni.

Sul tavolo del sindaco, ai primi di novembre, è infatti arrivata una nota del parroco, titolare dell’affidamento dei lavori di ristrutturazione. Per procedere con l’importante intervento a tutela di un bene storico della comunità, la Regione tempo addietro aveva concesso un finanziamento di 150 mila euro.

Denari ai quali si erano aggiunti 37.500 euro stanziati dal bilancio comunale. Ora il nuovo contributo.

«Il sagrato di Santa Cristina con i “Muristenes” presenti, rivestono per la comunità paulese un valido e importante riferimento religioso e sociale nonché identitario perché rafforzano il senso di appartenenza, sia a livello individuale, sia a livello collettivo, contribuendo a definire la cultura, il patrimonio e la storia della comunità», precisano dalla Giunta.

