Le selezioni per l’edizione 2024 di Miss Mondo Italia quest’anno partiranno dal santuario di Santa Cristina a Paulilatino. L’appuntamento è per le 19 del 23 settembre.

«Il prestigioso concorso nazionale sceglie di intraprendere le selezioni da un luogo legato, ispirato e dove da secoli si venera la femminilità e culla di una bellezza senza tempo. Le miss in gara, immerse in un clima suggestivo ed incantato, sfileranno in un teatro naturale che traspira storia e cultura, ed è espressione di splendore, fascino ed avvenenza elementi tutti che sono anche attributi naturali del concorso», spiegano gli organizzatori.

Durante la sfilata verranno indossati i capi da cerimonia paulesi e le creazioni di alta moda sartoriale di Giovanni Podda griffe Sardinian Contemporary, Style ZIGNO Fashion Solutions, prodotti in esclusiva per Miss Mondo Sardegna.

Le giovanissime Miss si presenteranno al pubblico ed alla giuria per conquistare il titolo di Finalista Regionale 2024, Miss Gil Cagnè, Miss Caroli Hotel’s, Miss del web (sponsor nazionali del concorso) e si contenderanno le varie fasce sponsor regionali, tra le quali la fascia Miss Archetour Pozzo Santa Cristina – Paulilatino. La serata sarà ricca di ospiti, tra cui Melissa Floris, Miss Mondo Sardegna in carica, che originaria di Paulilatino, ha ispirato gli organizzatori nel scegliere la location. Ci saranno anche il coro “San Teodoro”, il Gruppo Folk – Proloco.

L’evento verrà condotto da Marcella Piano, coordinatrice di numerose kermesse di bellezza nell’Isola. Organizzatori dell'evento Massimo Cantone e lo Staff dell’Agenzia Miss Mondo Sardegna. La serata del 23 è organizzata con il sostegno di diverse aziende locali, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione della Cooperativa Archeotour che gestisce il sito archeologico.

