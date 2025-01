Sabato, a Pau, il primo di un doppio appuntamento che porterà i visitatori alla scoperta del territorio di Pau. L’iniziativa è organizzata dal CEAS (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità). Prenderà il via, dunque, l’evento “Alla Scoperta del Parco dell’Ossidiana”: un’occasione per esplorare il territorio e le sue bellezze, accompagnati dalle guide del Ceas. Il via alla giornata sarà alle 10, quando i partecipanti potranno iniziare la visita tra i sentieri dell’ossidiana, il “Bosco da Fiaba” e il “Sentiero degli Assioli”.

Nel pomeriggio, invece, sarà a disposizione la visita guidata al “Museo dell’Ossidiana”. Per informazioni è possibile contattare il Ceas via mail (ceaspau@gmail.com) o tramite whatsapp (3472328772). Il secondo appuntamento, invece, è fissato per sabato 25 gennaio.

