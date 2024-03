Il Comune di Pau ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case, all’interno del centro abitato, nella misura del 50% della spesa e comunque per l’importo massimo di 15mila euro.

A disposizione del Comune, per l’annualità 2024, ci sono poco meno di 103mila euro, stanziati dalla Regione, che rientrano all’interno della serie di disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento.

Gli interessati potranno far pervenire le richieste (il modulo predisposto dal Comune, documento di riconoscimento del richiedente e la copia dell’atto di proprietà dell’immobile) entro il prossimo 30 aprile.

La presentazione potrà essere effettuata via PEC (indirizzo protocollo.pau@legalmail.it), a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, o via mail (indirizzo protocollo@comune.pau.or.it). Le informazioni sul bando e il modulo di domanda sono presenti sul sito istituzionale del Comune.

