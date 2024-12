Il Comune di Pau organizza per sabato 21 dicembre “La Festa degli Anziani”, evento inserito all’interno delle attività di animazione natalizia.

Il programma della giornata prevede, alle 11.30, la celebrazione della Santa Messa animata dal Coro Ghentiana di Ruinas. Alle 13, invece, il pranzo conviviale negli spazi della sala polivalente del paese a cui farà seguito la consegna di un piccolo ricordo riservato ai partecipanti. Nel pomeriggio, infine, chiusura con l’animazione e la tombolata, al quale parteciperanno anche i bambini, e conclusione con la castagnata.

«Volevamo esprimere – commenta la sindaca Alessia Valente – il nostro affetto e la profonda gratitudine per le generazioni che ci hanno preceduto e che continuano ad illuminare il nostro cammino. Gli anziani rappresentano per noi un tesoro da proteggere in quanto custodiscono la nostra storia, le nostre tradizioni e i valori».

