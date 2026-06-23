Si è insediato, a Pau, il nuovo Consiglio comunale guidato dalla confermata Alessia Valente. Prima uscita anche occasione per l’ufficializzazione della Giunta, che sarà interamente al femminile. La prima cittadina, infatti, ha nominato Alessia Contu, vice-sindaca e assessora al Welfare (programmazione economica, sviluppo sociale e politiche per la famiglia), Ilaria Meloni, assessora a Politiche giovanili e tempo libero, e Francesca Faedda, a Coesione sociale e ascolto. Una scelta nata nel segno del rispetto del voto popolare.

“La Giunta comunale – commenta Valente - vedrà la presenza di tre donne di grande spessore e sensibilità, scelte sulla base delle preferenze espresse dai cittadini: Alessia Contu nel ruolo di Vicesindaca, affiancata da Ilaria Meloni e Francesca Faedda. Un percorso amministrativo che vedrà protagonista l'intero consiglio; infatti, ho deciso di affidare a tutti i consiglieri deleghe specifiche, valorizzando le attitudini e la sensibilità di ciascuno per garantire un'azione amministrativa attenta e vicina ai bisogni del territorio”.

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