Doppio evento domenica a Pau. Nel piccolo centro del Monte Arci, appuntamento con la Mountain Bike e l’apertura straordinaria del Museo dell’Ossidiana. Di primo mattino, a partire dalle 8 (con il ritrovo e verifica tessere), il via alla decima edizione della “Gran Fondo – La via dell’Ossidiana Is Trebinas”, valevole come sesta prova della “Sardinia Cup”, organizzata dalla “Arkitano MTB Club”, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dalle 9.30 la partenza della gara, con la “Marathon”, di 62 chilometri (1920 metri di dislivello), la “Point to Point” (con 1212 metri di dislivello), di 39 chilometri e la “Point Short”, di 18 (596 di dislivello). Al termine, il pranzo per tutti gli atleti.

Lo stesso giorno fa tappa nell’area del Monte Arci, per il terzo anno consecutivo, “Open Your Mine”, una giornata di visite straordinarie e gratuite al Museo dell’Ossidiana e al “Sentiero Nero”. “Open Your Mine” è ideato, promosso e coordinato dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in collaborazione con l’amministrazione comunale, le associazioni e i gestori dei siti e delle strutture a valenza geomineraria, antropologica, naturalistica e ambientale.

Le visite al museo e le escursioni guidate al Parco dell’Ossidiana saranno speciali: previsti accompagnamenti a cura di archeologi e della curatrice del Museo dell’Ossidiana, oltre a visite in lingua sarda e nella lingua dei segni.

© Riproduzione riservata