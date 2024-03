In occasione del traguardo di metà mandato, per l’amministrazione comunale di Pau, guidata da Alessia Valente, è tempo di un primo bilancio. Occhio di riguardo è stato dato a Lavori Pubblici, Viabilità e Territorio.

Tra gli interventi quello sulla via San Giorgio, strada principale del paese, per 600mila euro, e della strada “Is Elmus Tressussa”, arteria di accesso al Monte Arci, sul belvedere “Beda Manca”, sui siti archeologici e nella struttura turistica (da avviare in un prossimo futuro). Inoltre si è intervenuti sull’efficientamento energetico e messa in sicurezza degli immobili di proprietà comunale (oltre 342mila euro).

Nella lotta allo spopolamento, l’amministrazione ha pubblicato bandi, finanziati dalla Regione, per oltre 177mila euro. Infine 17mila sono stati impegnati per la progettazione di nuovi interventi legati alla coesione territoriale.

«Sono trascorsi tre anni – commenta la sindaca, Alessia Valente – tre anni intensi, duri ed emozionanti. È giusto stilare un bilancio di metà mandato, da condividere con i cittadini prima di affrontare con consapevolezza e ancora maggior entusiasmo il lavoro che ci attende per i prossimi anni».

© Riproduzione riservata