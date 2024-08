Tornano a Villa Verde gli appuntamenti della rassegna “Musica all’Improvviso 2024” giunta alla quinta edizione. L’organizzazione è a cura dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, sotto la direzione artistica di Betty Oro, con il contributo del Comune di Villa Verde, dell’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione - Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport, Ministero della Cultura, Fondazione di Sardegna e in collaborazione con il Consorzio Due Giare, Move the Box e Comitato della Beata Vergine Assunta.

Dal 6 al 25 agosto la Piazza Lampis sarà animata da artisti sardi e autori d’oltremare per numerosi spettacoli che spazieranno tra musica tradizionale, sperimentazione, innovazione, ballo e giocoleria.

Il via il 6 agosto, alle 21.30, con il live “Dalla Sardegna alla Sicilia, un viaggio nella musica d’autore”. Un concerto che mette, uno a fianco all’altro, due progetti, quello di tre artisti sardi (Giusy Murgia Onnis - voce, Enrico Atzeni - piano e Gianluca Podda - chitarra) e tre artisti siciliani (Germano Seggio – chitarra, Vito Di Pietra - batteria e Marco D’Arpa - basso) che si incontrano in terra sarda per raccontare la musica d’autore in una chiave di lettura originale, nuova e affascinante.

