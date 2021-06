Sono previste delle novità nelle prossime settimane nell’area del cimitero comunale di Palmas Arborea. Infatti, nell’ultima riunione di Giunta comunale, l’esecutivo guidato dal sindaco Emanuele Cadoni ha approvato il progetto per l’ampliamento e la messa in sicurezza della struttura.

Un intervento già messo in preventivo dall’amministrazione comunale palmarese nel corso dello scorso anno e nei giorni scorsi è arrivato il via libera al progetto. Nelle prossime settimane potranno partire i lavori veri e propri.

Per il nuovo cimitero, comprese le spese di progettazione, saranno a disposizione 200mila euro; la fetta maggiore, 179mila euro, coperti da finanziamento regionale, mentre i rimanenti 21mila euro sono fondi in arrivo dal bilancio comunale. I lavori riguarderanno la struttura nel suo insieme, in modo tale da renderla facilmente fruibile e in sicurezza.

“In generale – commenta Cadoni, 44 anni – dovremmo riqualificare e rendere agibile la cappella, realizzare nuovi loculi e tombe a terra, realizzare nuovi camminamenti e il sistema di smaltimento delle acque piovane nella parte nuova della struttura”.

