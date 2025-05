All’ordine del giorno c’è la discussione anche delle sue nove interrogazioni, ma al Consiglio comunale previsto a Cabras per stasera non si presenterà. Il consigliere di minoranza del Comune di Cabras Antonello Manca ha deciso di non presenziare come segno di protesta politica e istituzionale nei confronti del sindaco Andrea Abis. Il primo cittadino, infatti, non ha accettato quanto richiesto da Manca diversi giorni fa, e cioè la convocazione di un Consiglio apposito solo per discutere le due interrogazioni. “Ritengo grave e inaccettabile il mancato confronto su temi di pubblico interesse, ancor più in un contesto dove il ruolo del Consiglio Comunale dovrebbe garantire il dibattito democratico e la trasparenza amministrativa - dice Manca in una nota inviata all'intero Consiglio - Preciso inoltre che la mia assenza alla precedente seduta era dovuta a motivi di salute e familiari, tempestivamente comunicati. Pertanto, la mia attuale assenza è da intendersi come un gesto deliberato e consapevole di dissenso verso un atteggiamento che reputo lesivo del ruolo di rappresentanza democratica e delle istanze della cittadinanza. Confido che tale segnale possa contribuire a riportare il dialogo istituzionale sui giusti binari del rispetto reciproco e dell’ascolto”. Il sindaco Andrea Abis non fa tanti giri di parole per esprimere la sua opinione in merito alla vicenda: “Questa comunicazione potrebbe essere rivolta a un sindaco che si rifiuta di discutere e rispondere alle interrogazioni. Il caso è opposto, è il consigliere interrogante che si rifiuta di affrontare il dibattito e ricevere le risposte”.

