La Giunta comunale di Palmas Arborea ha deliberato l’erogazione di contributi a favore della pratica sportiva. L’esecutivo guidato dal sindaco Emanuele Cadoni ha deciso di stanziare, per questa finalità, poco più di 13mila euro del bilancio comunale. L’obiettivo è quello di riconoscere un aiuto a favore dei soggetti, senza scopo di lucro, che favoriscono la diffusione e la pratica sportiva, sostengono attività, manifestazioni ed iniziative sportivo-amatoriali, iniziative di formazione ed educazione sportiva e favoriscono attività finalizzate all’avviamento alla pratica sportiva di persone disabili o in condizioni di disagio sociale.

La volontà dell’ente è, anche attraverso questo sostegno, quello di preservare i principi della pratica sportiva, favorirne la diffusione e la promozione negli anni. Un aiuto concreto per le società sportive che operano nel territorio palmarese. “La pubblicazione del bando – commenta Cadoni – e la distribuzione dei contributi spettanti è per l’amministrazione comunale un nuovo step per il ritorno alla normalità. L’auspicio è che dalla prossima stagione sportiva non ci siano più delle sospensioni dovute alla pandemia o altre situazioni avverse”.

