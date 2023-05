L’Arcidiocesi di Oristano ha diramato una nota per commentare le dichiarazioni di padre Paolo Contini, parroco di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, che ha rivelato di essere stato vittima di abusi sessuali quando era in seminario.

«Innanzitutto – si legge nel documento – è importante dire che ogni denuncia di abuso e ogni vittima va accolta e ascoltata. Per questo la Chiesa universale e anche l’Arcidiocesi di Oristano si stanno impegnando, attraverso il Servizio Nazionale e quello Diocesano per la tutela dei minori, affinché ci possa essere una attenzione ai minori attualmente a rischio di abusi e a tutti coloro che nel passato possono esserne stati vittima».

«Detto questo – aggiunge la nota a nome dell’Arcivescovo - sono necessarie alcune precisazioni in merito alla dichiarazione di padre Paolo Contini:

il sacerdote a cui si attribuiscono gli abusi non è un sacerdote dell’Arcidiocesi di Oristano ma di un’altra diocesi della Sardegna. Padre Contini, a suo tempo, è stato da me accolto, ascoltato con attenzione e incoraggiato a formalizzare la sua segnalazione-denuncia; quindi, mi sono messo in comunicazione - così come prevede il Vademecum della Congregazione per questi casi (n.22) - con il vescovo dell’altra diocesi dove vive il sacerdote segnalato, a cui si attribuiscono gli abusi. È iniziato così, secondo le Linee guida del Servizio Protezione Minori e il Vademecum del Dicastero per la Dottrina della fede, l’iter previsto in questi casi: indagine previa nei luoghi dove si sono svolti i fatti, ascolto dei testimoni, invio della denuncia della vittima e della relazione risultante dall’indagine al vescovo del sacerdote segnalato, il quale, a sua volta, ha svolto altra indagine in loco e ha inviato tutta la documentazione al Dicastero per la Dottrina della Fede preposto a trattare i casi di abuso».

«Il Dicastero della Dottrina della Fede – prosegue la nota – ha fatto le sue valutazioni sul caso e sui documenti presentati e ha ritenuto, in prima istanza, di archiviare il caso, sia per il tempo trascorso dai fatti (circa 30 anni) sia per altre considerazioni sulla documentazione. Padre Contini non ha accolto il Decreto del Dicastero e ha valutato non congrue le pene canoniche che sono state date al sacerdote segnalato e ha voluto, come è suo diritto, impugnare la sentenza. La Congregazione ha accolto il suo ricorso e ha deciso di istruire un nuovo processo che verrà celebrato prossimamente in un tribunale indicato».

Ancora, si legge nella nota dell’Arcivescovo, «mentre ribadisco il diritto di padre Paolo Contini a presentare ricorso al Dicastero per la dottrina della fede e a volere una maggiore chiarezza circa il suo caso, non si può non riconoscere che quanto è stato fatto sino ad oggi (dal dicembre del 2021) dalla Chiesa e da me personalmente, supportato dal Servizio Diocesano Protezione Minori, corrisponda ad attenzione nei suoi confronti e all’itinerario e alla prassi che la Chiesa predispone in casi come questi».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata