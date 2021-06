È stato approvato, a Villaurbana, nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale, il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua per l’annualità 2020 – 2021.

Per l’intervento, l’esecutivo guidato da Paolo Pireddu ha deciso di stanziare poco meno di 140mila euro dal bilancio dell’ente. Lavori di manutenzione ordinaria che rientrano nella serie di opere che, periodicamente, il Comune effettua sul territorio.

In particolare, gli interventi verranno effettuati nelle zone di “Riu Narampusa”, “Riu S’Arrieddu” e “Riu Trunconi”, aree nevralgiche per il paese, per la presenza di aree destinate all'agricoltura e all'allevamento, che già negli anni passati erano stati oggetto di mantenimento. Gli interventi dovrebbero partire nelle prossime settimane.

“I cambiamenti climatici – commenta il sindaco Paolo Pireddu, 37 anni – mettono a forte rischio l’incolumità delle persone. I nostri interventi sono tesi a mitigare questi effetti e consentire alle acque un più agevole e regolare deflusso, cercando di evitare in questo modo allagamenti che potrebbero verificarsi in casi di eccezionali precipitazioni come accaduto in altri territori negli ultimi tempi”.

