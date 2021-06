Singolare intervento dei vigili del fuoco per recuperare un pappagallo scappato dalla gabbia di un’abitazione della centralissima piazza Mariano.

Per permettere agli uomini del 115 di utilizzare l’autoscala si è reso necessario chiudere al traffico per oltre mezz’ora la piazza, affollata da incuriositi passanti.

Il proprietario ha spiegato che il pappagallo era scappato dalla gabbia e si era rifugiato sulla facciata del palazzo degli eredi Molino a ridosso del monumento ai caduti. Una squadra dei Vigili del fuoco ha quindi raggiunto la piazza Mariano e si è messa al lavoro. Due Vigili sono saliti con il cestello dell’autoscala sulla sommità della facciata per recuperare il volatile. Ma il pappagallo non si è intimorito e quando stava per finire nel “coppo” è volato nella parte posteriore dell’edificio. Il secondo tentativo di fuga del dispettoso pennuto è stato vanificato dalla prontezza di riflessi dei vigili che hanno bloccato il volatile restituendolo al suo proprietario. “Grazie per il vostro intervento – ha detto l’uomo ai pompieri – ci sono molto affezionato”.

