Un cagnolino è stato torturato con diversi spilli e poi ha fatto una tragica fine.

Il gravissimo fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Santa Giusta come fa sapere Monica Cadeddu, volontaria e guardia zoofila, da sempre in prima linea in difesa degli animali.

«Il cucciolo è stato ritrovato morto in via Garibaldi, nel centro del paese. Aveva numerosi spilli conficcati tra la spalla e il collo e crediamo che qualcuno si sia accanito contro di lui – racconta – Non sappiamo se sia stata utilizzata una pistola ad aria compressa per ferirlo o se quegli spilli siano stati inseriti in altro modo, di certo è stato un atto di una cattiveria inaudita».

Si ipotizza che il cagnolino, stordito e spaventato, abbia iniziato a vagare e alla fine sia stato travolto da un’auto e non ci sia stato poi per lui più nulla da fare.

I volontari però vogliono andare fino in fondo, presenteranno una denuncia ai carabinieri.

«Simili episodi non devono più accadere», ripete Monica Cadeddu.

