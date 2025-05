Ha pestato a sangue la compagna durante una violenta lite in auto. Per questo un turista di 40 anni della provincia di Milano è stato denunciato con l’accusa di lesioni.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico delle Volanti della Questura di Oristano sono intervenuti in viale Repubblica a seguito di una segnalazione.

Al loro arrivo, all’interno di un veicolo si stava consumando una violenta aggressione dell’uomo nei confronti della compagna, anche lei residente in Lombardia.

La donna era in evidente stato di shock, con segni sul viso riconducibili alle violente percosse subite e macchie di sangue sui vestiti: per medicarla è stato necessario l’intervento del 118. Il quarantenne, portato in Questura, è stato denunciato.

