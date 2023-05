Ha vinto la terza edizione della borsa di studio Delfio Dovetta, promossa per ricordare il libraio titolare fino al 2012 della libreria Punto Einaudi di Oristano, la studentessa Martina Manca della classe 5B. A lei, che dopo la maturità tenterà il test per la Normale di Pisa, è andato il premio di mille euro che gli amici di Delfio hanno messo a disposizione come somma per l'avvio degli studi universitari.

Potevano concorrere all’assegnazione del premio tutti gli studenti dell’ultimo anno del liceo De Castro guidato dal dirigente scolastico Pino Tilocca. Martina Manca ha realizzato, secondo una commissione di esperti, il miglior elaborato sul tema dei libri e delle librerie. La prova si è svolta lo scorso 9 maggio.

Facevano parte della commissione presieduta da Rita Sanna, ex docente del De Castro, Marina Casta, libraia e ideatrice della rassegna letteraria Leggendo ancora insieme, Marcello Marras, direttore del Centro Servizi Culturali di Oristano, e Pasquino Fadda, presidente dell’associazione Culturale Cinematografica Band Apart.

