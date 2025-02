L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia incontrerà gli studenti dell'Othoca, per una lectio magistralis dal titolo “Ricordare per resistere: le persecuzioni sotto il nazifascismo”. L'appuntamento è per martedì 4 febbraio. «È importante riflettere sul valore della memoria - spiega Carla Cossu, già docente di Storia e Filosofia, ricercatrice storica e Presidente provinciale dell'associazione dal 2012 - soprattutto con i ragazzi di oggi, che potrebbero avvertire il nazifascismo e le sue terribili persecuzioni come un evento inattuale e distante dai loro interessi e dalla loro sensibilità».

A seguire verrà presentata la mostra fotografica dal titolo Fuga, viaggio visivo ad Auschwitz e Birkenau, realizzata dal gruppo di Fotografia della scuola con gli scatti del professor Andrea Maulu, in occasione della Giornata della Memoria. Al suo interno, gli studenti della classe 5M del Liceo scientifico delle Scienze applicate, hanno realizzato una sezione dedicata a documenti reperiti nell'archivio storico del Comune di Oristano, nell'ambito del percorso Custodire il passato per progettare il futuro.

«Siamo molto soddisfatti della collaborazione nata con l'Othoca - dichiara l'archivista Rossella Tateo - perché dà la possibilità di far conoscere ai ragazzi un luogo molto importante per lo studio e la trasmissione della Storia». La mostra è aperta anche al pubblico esterno, previo appuntamento.

