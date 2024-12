Quarantacinque anni sempre in prima linea. Ieri per uno dei decani dei vigili del fuoco di Oristano è stata l’ultima giornata di lavoro: Mauro Barresi, 65 anni, ispettore antincendio è andato in pensione. E i colleghi, così come vuole la tradizione, lo hanno salutato a modo loro con le sirene dei mezzi antincendio in funzione, il tricolore e persino i fuochi d’artificio.

L'omaggio dei colleghi a Mauro Barresi

Un saluto carico di affetto e stima a una persona che in quasi mezzo secolo non si è mai risparmiata per soccorrere e salvare le persone, spegnere incendi e dare il proprio contributo alle comunità locali.

Barresi ha ricordato di aver iniziato nel 1979: «Sa allora è cambiato tutto, ma non il nostro impegno verso le persone – ha commentato - Salvare una vita umana è qualcosa di speciale. Ringrazio i colleghi, il comando di Oristano e il ministero degli Interni per avermi permesso di svolgere il più bel lavoro del mondo».

