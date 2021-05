Da alcuni giorni altre 31 nuove telecamere della videosorveglianza comunale sono entrate in funzione ad Oristano.

Con il nuovo posizionamento in vari punti della città e delle frazioni la rete di videosorveglianza compie un importante passo avanti riuscendo a coprire quelle zone che nei mesi scorsi sono state più esposte al problema della pubblica sicurezza.

“Oristano aveva partecipato a un bando della Regione ed era stato finanziato insieme ad altri 369 comuni sardi - precisano il Sindaco Andrea Lutzu e l’assessore alla Sicurezza Maria Bonaria Zedda -. Oggi, grazie al finanziamento regionale di 200mila euro e a una quota di cofinanziamento comunale di 37mila euro, diamo esecuzione a un progetto che ci permette di tenere fede a un impegno preso dopo l’ondata di furti nelle abitazioni che aveva colpito alcune zone della città come Torangius”.

La nuova rete di sicurezza si integra con il sistema già attivo da qualche anno di 35 telecamere. I risultati raggiunti con la rete di videosorveglianza sono particolarmente positivi in ottica preventiva, ma anche per individuare gli autori di atti di vandalismo contro beni pubblici e privati.

“Le riprese effettuate dal nostro sistema di videosorveglianza in molti casi – osservano Lutzu e Zedda sono state preziose per il lavoro delle forze dell’ordine impegnate in delicate indagini. La sinergia di azione tra Comune e forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità è uno degli elementi qualificanti del nuovo sistema di videosorveglianza che, oltre a incrementare il livello di sicurezza dei cittadini, mira a contrastare la criminalità e tutelare il patrimonio pubblico, rafforzare i controlli del territorio mirati alla tutela del patrimonio pubblico, della sicurezza e del contrasto all'abigeato, migliorare la pulizia e decoro del territorio e fungere da deterrente alle azioni criminose e/o vandaliche”.

Le telecamere appena entrate in funzione sono di ultima generazione ad alta definizione (4K) con video-analisi intelligente e flusso video verso una sala server e la centrale sala operativa del Comando di Polizia Locale per una gestione secondo le regole del Garante sulla privacy con aggiornamento alla recente normativa europea. Sono state posizionate in 18 punti strategici della città, 6 a Torre Grande, 3 a Silì, 2 a Donigala, 1 a Massama e 1 a Nuraxinieddu.

© Riproduzione riservata