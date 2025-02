I medici in pensione tornano in servizio negli Ascot della provincia. A seguito della proroga di sei mesi deliberata dalla Regione, la Asl 5 di Oristano ha disposto tempestivamente la prosecuzione delle attività per i medici impegnati negli ambulatori straordinari di comunità territoriali. Cinque i professionisti in quiescenza impegnati nel progetto: Mario Giuseppe Dionette, Marinella Isoni, Gerolamo Licandro, Rita Medde e Francesco Sanna.

I centri coperti sono invece Arborea, Fordongianus, Santu Lussurgiu, Terralba e Tresnuraghes. Grazie alla proroga, già da questa settimana all'Ascot di Santu Lussurgiu sarà operativo un turno in più. I medici in pensione sono già tornati al lavoro invece negli Ascot di Fordongianus e di Tresnuraghes, mentre dalla prossima settimana rientreranno in ambulatorio anche ad Arborea e Terralba.

«Da sottolineare che, dal 1 gennaio 2025 a oggi», fa sapere la Asl con una nota, «per garantire la continuità del servizio e la copertura sanitaria dei cittadini privi di medico di famiglia, l'Azienda sanitaria aveva chiesto agli altri medici impegnati nel progetto Ascot la disponibilità a sostituire temporaneamente i colleghi in pensione nei cinque centri, per cui nonostante l'assenza dei medici in quiescenza non si è verificata alcuna sospensione dell'attività degli Ascot».

