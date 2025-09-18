Novità nei 4 uffici postali di Oristano e in altre 11 sedi della provincia. Oltre alle prenotazioni online, tramite app o sito, si può prenotare il turno allo sportello anche con una telefonata al numero 06.4526.4526. La modalità è stata pensata soprattutto per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti digitali, come le persone più anziane, che così possono pianificare un appuntamento in ufficio postale in modo semplice e secondo le proprie esigenze.

Il servizio è assicurato dall’Intelligenza Artificiale di Poste Italiane che permette ai clienti di descrivere con poche e semplici parole il motivo della visita, giorno e orario preferiti.

L’Intelligenza Artificiale elabora ciascuna richiesta e indica soluzioni compatibili con le esigenze dei clienti, offrendo loro la possibilità di accettare o modificare gli appuntamenti proposti.

Il servizio è disponibile per gli oltre 44mila clienti della provincia che abbiano certificato il proprio numero telefonico sul sito poste.it o che lo abbiano associato a strumenti di pagamento con l’azienda.

Dopo la conferma dell’appuntamento proposto, il servizio riepiloga i dati della prenotazione e invia un promemoria via e-mail e sms. Qualora il cliente abbia già installato l’app Poste Italiane troverà la card dell’appuntamento nella pagina iniziale, dalla quale gestire in autonomia la prenotazione.

Gli uffici postali della provincia di Oristano abilitati alla prenotazione del turno allo sportello tramite prenotazione telefonica sono Oristano Centro (via Mariano IV), Oristano 1 (Galleria Omodeo), Oristano 2 (via San Francesco), Oristano 3 (via Firenze), Ales, Arborea, Bosa, Cabras, Cuglieri, Ghilarza, Marrubiu, Mogoro, Samugheo, Terralba e Uras.

