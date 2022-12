"Caro Babbo Natale, vorremmo una via Aristana decorosa".

È affidata ad una lettera, indirizzata simbolicamente a Babbo Natale, la protesta dei residenti per le condizioni in cui da tempo versa la principale via del quartiere Sant'Efisio a Oristano.

Nel 2018 l'area, storica sede del marcato rionale, era stata al centro di un intervento di riqualificazione urbana, nell'ambito del Programma Oristano Est. I lavori, conclusi nel 2020, sono stati sufficienti a completare solo la parte di via Arborea.

Marciapiedi dissestati e aiuole incolte, utilizzate come aree cani, caratterizzano invece il lato in direzione via Othoca.

"Chiediamo solo qualche albero, case accessibili dai parcheggi senza finire con i piedi nel fango e un marciapiede in cui si possa camminare senza inciampare", si legge nella lettera appesa a un alberello.

Tra i rami anche due contenitori: uno colmo di carbone, per le promesse non mantenute dalla Giunta nella scorsa consiliatura, e uno ancora vuoto che i residenti si augurano di non dover riempire nei prossimi 5 anni.

