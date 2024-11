La notizia era nota da una settimana, mancava solo l'ufficializzazione: sarà Gaia Gozzi ad accompagnare il pubblico oristanese nel countdown verso il 2025. L'artista italo-brasiliana, voce femminile del tormentone estivo "sesso e samba" assieme al rapper Tony Effe, sarà sul palco di piazza Roma nella notte di San Silvestro.

La Giunta Sanna, su proposta dell’Assessore allo Spettacolo Antonio Franceschi, ha deliberato l’affidamento alla Pro loco dell’organizzazione dello spettacolo della notte di San Silvestro, a conclusione di un bando pubblico che prevedeva un budget di 100mila euro. Tra le quattro proposte presentate quella della Pro loco è risultata la migliore per originalità e unicità, complessità organizzativa e fattibilità, modalità di promozione e pubblicità e per la percentuale di cofinanziamento privato.

«Gaia è una delle giovani cantanti italiane più famose e apprezzate anche in ambito internazionale – commenta il sindaco Massimiliano Sanna -. Siamo sicuri che saprà regalare al pubblico oristanese uno spettacolo d’alto livello, coinvolgente ed entusiasmante».

Per l'assessore Franceschi il nome di Gaia, noto anche per la sua partecipazione a talent di successo come X Factor e Amici, «attirerà pubblico da tutta l’Isola e non solo quello dei giovanissimi».

© Riproduzione riservata