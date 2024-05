Un uomo incappucciato due notti ha fatto irruzione in un bar del rione sant’Efisio a Oristano. «Dammi i soldi o sparo». Poi la prontezza di riflessi della proprietaria ha messo in fuga il rapinatore, scappato a mani vuote. Sulla tentata rapina indagano i carabinieri.

«La serranda era abbassata a metà, io stavo facendo le pulizie all’interno quando all'improvviso è entrato un uomo incappucciato» racconta Natalia, dietro il bancone per dare una mano alla moglie Nadia Mele, proprietaria del bar. «Mi ha detto di dargli tutti i soldi che c’erano in cassa altrimenti avrebbe sparato – ricorda – Gli ho risposto che non gli avrei dato niente, e allora ha iniziato a urlare».

Nel frattempo nel bar è entrata la titolare che con una forte spinta ha allontanato l’uomo che a quel punto è fuggito senza aver preso nulla. Sul posto sono arrivati i carabinieri, al vaglio i filmati delle telecamere del rione per cercare di risalire al responsabile della tentata rapina.

