È stato un incendio devastante quello di giovedì scorso nello stabile diroccato che a Oristano ospitava due famiglie di origine rom. In via Rockefeller, a pochi passi dall’ospedale San Martino si sono vissuti momenti di paura: fiamme, bombole di gas esplose e rifiuti pericolosi che bruciavano.

Grandissimo l’impegno dei vigili del fuoco: il rogo è divampato intorno alle 15 e le squadre di pompieri hanno lavorato ininterrottamente fino all’alba e anche il giorno successivo. E pochi giorni dopo è arrivato il meritatissimo encomio da parte della prefettura. Il prefetto Salvatore Angieri ha elogiato pubblicato i vigili del fuoco per il grande lavoro svolto.

«Esprimo il più sentito apprezzamento al comandante provinciale dei vigili del fuoco e ai suoi uomini per l’esemplare intervento in via Rockefeller – sostiene il prefetto Angieri – che ha permesso di scongiurare che le fiamme si espandessero fino all’ospedale. Il lavoro di squadra, posto in essere con grande professionalità, capacità tecnica e sprezzo del pericolo, costituisce l’esempio dell’eccellenza raggiunta e del prezioso supporto che il corpo nazionale dei vigili del fuoco ogni giorno pone al servizio delle istituzioni e della popolazione».

