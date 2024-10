Proseguono i controlli interforze in tutta la provincia di Oristano nell’ambito dell’operazione definita “Alto impatto”.

Sono state identificate in totale 276 persone e ispezionati 140 veicoli, con 6 contestazioni per violazioni al Codice della strada e nove verifiche di regolarità amministrativa in altrettante attività commerciali. Sono state inoltre elevate 3 diffide amministrative in materia di pesca ed effettuati 6 posti di controllo.

Nel pomeriggio del 29 ottobre il servizio ha interessato anche il Comune di Cabras e le aree limitrofe.

Le attività rappresentano l’attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura il 22 ottobre scorso, e successivamente pianificato nel Tavolo Tecnico in Questura.

Ulteriori servizi ad “Alto Impatto” verranno svolti sul territorio provinciale nei prossimi giorni, sempre con la collaborazione di tutte le Forze presenti in provincia.

