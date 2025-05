Il fiuto di Crest, cane antidroga delle Fiamme gialle, non ha sbagliato. E ha portato dritti i colleghi della polizia giudiziaria di Oristano a scovare una corposa dispensa di droga in una casa di via Ales. All’interno erano nascosti 80 dosi di Lsd, 80 grammi di cocaina, un chilo di hascisc, circa settecento grammi di marijuana. E così per Felicino Scanu, 40 anni originario di Simaxis, è scattato l’arresto.

Il blitz degli uomini della Guardia di finanza, con il supporto delle unità cinofile e dei cani antivaluta di Cagliari, è scattato all’alba di venerdì. I militari erano impegnati in controlli più ampi ed è stato il cane antidroga a fiutare lo stupefacente che è stato subito sequestrato. Scanu, già noto alle forze dell’ordine, ha sostenuto che la droga fosse per uso personale ma le motivazioni non convincono gli investigatori e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire eventuali collegamenti con la piazza dello spaccio oristanese.

Il 40enne, intanto, con la sua avvocata Carla Pinna questa mattina è comparso in Tribunale per il processo per direttissima. La giudice Serena Corrias ha convalidato il fermo su richiesta della pm Sara Ghiani, poi ha rimesso in libertà Scanu disponendo l’obbligo di dimora a Simaxis e di firma alla stazione dei carabinieri.

