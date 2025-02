Domenica a Oristano appuntamento per gli appassionati della corsa campestre. I migliori interpreti isolani della specialità saranno impegnati nel “Cross di San Giovanni dei Fiori”. La manifestazione è organizzata dall’associazione Sportiva “Runners” di Oristano, con il patrocinio del Comune e l’approvazione della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera”.

In gara, sul percorso ricavato nell’accogliente parco attorno alla chiesetta di San Giovanni dei Fiori, punto di riferimento per gli amanti della Sartiglia in quanto gestito dal Gremio dei Contadini, per la prova regionale di specialità, le categorie Ragazzi e Ragazze, Cadetti e Cadette, Allievi e Allieve, Promesse/Senior maschile e femminile.

Il ritrovo è previsto per le 9, nella piazzetta della Chiesa, mentre l’inizio delle gare è previsto per le 10, su un circuito della lunghezza di circa 2 chilometri. Al termine delle gare premiazioni e rinfresco per tutti i partecipanti. L’occasione per conoscere la bellezza e l’accoglienza del parco a due passi dal centro di Oristano.

© Riproduzione riservata