La lotta al verde indesiderato a Oristano passa anche attraverso l'uso controllato di prodotti fitosanitari ad azione erbicida.

La Giunta Sanna, su proposta dell'assessora all'Ambiente Maria Bonaria Zedda, ha approvato un programma che «tiene conto delle caratteristiche delle aree di intervento ed in particolar modo delle diverse modalità di frequentazione da parte della popolazione - spiega il sindaco Massimiliano Sanna - Per questo motivo si è stabilito di prevedere una classificazione comunale delle varie aree, al fine di indicare quelle idonee all’impiego dei prodotti fitosanitari».

Nelle aree sensibili come parchi, scuole e strutture sanitarie (Zona A) è vietato l'uso di diserbanti chimici, mentre nelle aree meno frequentate (Zone B e C), come cimiteri e parcheggi, verranno utilizzati micronizzatori per ridurre la dispersione dei prodotti. Le aree trattate saranno segnalate con cartelli, garantendo sicurezza per ambiente e cittadini.

«Preso atto che la presenza di infestanti è difficile da gestire e controllare con soli mezzi meccanici o fisici - aggiunge l’assessora Zedda - prevediamo di utilizzare micronizzatori che permettono di erogare il prodotto puro in modo localizzato puntiforme, andando a ridurre fino all’80% la quantità di prodotto distribuito e di conseguenza la dispersione del prodotto nell’ambiente».

© Riproduzione riservata