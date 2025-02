Dal 3 al 7 marzo una degustazione gratuita di bottarga, vernaccia e vino coinvolgerà 24 ristoranti selezionati fra città e provincia. L'evento ha l’obiettivo di valorizzare la cucina del territorio, sostenendo i ristoratori che ne fanno uso. L’iniziativa ha la firma di Confcommercio Oristano che, in occasione della Sartiglia, ha anche promosso La ruota del buongustaio. Dal 1 al 4 marzo, presso il villaggio Sartiglia, sarà allestito uno stand dove sarà possibile giocare gratuitamente alla "Ruota del Buongustaio". Ogni giorno saranno messi in palio 750 prodotti enogastronomici del territorio e un super premio: una cena del valore di 100€ in uno dei ristoranti aderenti a "Doppio Oro".

Le iniziative si inseriscono in un progetto più ampio, "Sa mesa nostra", di cui Confcommercio Sardegna è titolare. L’appuntamento verrà presentato ufficialmente il 9 marzo in occasione della Fiera Ospitando Sardegna. Un'occasione per scoprire le specialità locali che verranno promosse in tutti i territori, apprezzare l'abilità degli chef nell'esaltare prodotti unici per qualità e gusto e sostenere l'economia del territorio.

«Con 'Sa Mesa Nostra', e le prime due iniziative di Oristano, Confcommercio si impegna a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e a sostenere i ristoratori che le interpretano con passione e creatività. Un viaggio nel gusto e nella tradizione, per scoprire i sapori autentici della nostra terra” dichiara Guido Sangaino presidente Fipe Oristano."Siamo orgogliosi di presentare queste due iniziative che rappresentano un'opportunità unica per promuovere i prodotti sardi di qualità e la ristorazione locale. Un invito a scoprire i tesori della nostra gastronomia e a sostenere le aziende che ne fanno la loro bandiera” afferma la direttrice Sara Pintus.

