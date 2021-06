Il comune di Oristano ha inasprito le sanzioni contro gli incivili per combattere il degrado e contrastare l’abbandono irregolare di rifiuti.

Gettare a terra cartacce, gomme da masticare, fazzoletti e le cicche delle sigarette costerà ben 250 euro.

Facendo seguito all’approvazione del nuovo regolamento di igiene urbana, approvato due anni fa dal Consiglio comunale, nei giorni scorsi la Giunta ha applicato le nuove sanzioni amministrative per combattere il comportamento degli incivili.

“Dovevamo dare seguito alle decisioni emerse dal Consiglio comunale che aveva approvato il nuovo regolamento di igiene urbana - spiega l’assessore comunale dell’Ambiente Gianfranco Licheri – oltre che limitare l’abbandono dei rifiuti, contrastare i proprietari che non raccolgono le deiezioni dei loro animali, abbiamo deciso di inasprire anche le sanzioni amministrative a chi sporca il suolo urbano. I maleducati sono sempre esistiti e ogni giorno – ricorda Gianfranco Licheri – abbiamo le strade ed i marciapiedi sporchi dalle cicche delle sigarette, da scontrini e altri piccoli rifiuti che dovrebbero finire nei cestini. Abbiamo applicato giustamente il volere del Consiglio comunale”.

Le sanzioni passano da 25 a 250 euro, come avviene anche in altre città.

Lo scorso anno abbiamo sanzionato quasi ottanta cittadini che hanno abbandonato sulla strada le cicche delle sigarette e gli scontrini, per citarne alcune. Il fenomeno e le cattive abitudini degli incivili però non si è mai arrestato e così la Giunta comunale ha deciso di applicare il nuovo regolamento che prevede proprio l’aumento delle sanzioni per chi non rispetta il decoro cittadino.

