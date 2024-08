«Donate, donate anche ad agosto». L'appello arriva dal dottor Mauro Murgia, responsabile del centro trasfusionale dell'ospedale San Martino di Oristano.

«A luglio abbiamo registrato un buon flusso nelle raccolte itineranti ma, nonostante questo, ci siamo trovati in difficoltà perché da noi, in ospedale, continuano a presentarsi pochi donatori. Tutto questo si potrebbe ripetere anche nel mese di agosto. E, vista la situazione critica in tutta la Regione, non possiamo di certo fare affidamento sugli altri centri».

Intanto proseguono anche le giornate di raccolta organizzate in collaborazione con l'Avis provinciale e le sedi locali della stessa associazione. A Oristano tutti coloro che vogliono donare si possono presentare dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, al centro dell'ospedale. Ma gli angeli delle donazioni delle sezioni locali dell'Avis di tutta la provincia saranno presenti anche nelle loro sedi: sabato 3 agosto a Suni, domenica 4 a Mogoro e Cabras, venerdì 9 a Bosa, sabato 10 a Bauladu e domenica 11 agosto a Marrubiu e Baressa. Ancora sabato 17 a Paulilatino, domenica 18 a Ghilarza ed Arborea, mercoledì 21 a Bosa, sabato 24 a Solarussa e domenica 25 a San Nicolò d'Arcidano ed Ales. Infine venerdì 30 a Laconi e sabato 31 agosto a Santa Giusta.

