È stato identificato il responsabile di un furto messo a segno lo scorso 15 agosto all’interno dell’appartamento di un noto professionista, in pieno centro: la polizia di Stato ha fermato un pluripregiudicato residente in un paese della provincia, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso numerosi reati della stessa specie.

Il denunciato, approfittando dell’assenza in casa dei proprietari, dopo aver cercato invano di accedere ad altre abitazioni, si era introdotto nell’appartamento forzandone la porta di ingresso che non era stata chiusa con le necessarie mandate e aveva portato via. dopo averne rovistato le stanze, un’ingente quantità di gioielli.

L’esito positivo dell’inchiesta è stato il frutto di accurate e rapide attività di indagine, effettuate dagli agenti della Squadra Mobile, mediante l’analisi delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del Comune di Oristano e di quello presente all’interno del condominio preso di mira. Fondamentali anche alcune impronte lasciate dal ladro.

I gioielli sono stati recuperati a casa sua: nei prossimi giorni verranno riconsegnati ai legittimi proprietari.

