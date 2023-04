Il team specializzato della Guardia Costiera di Oristano, sotto il diretto coordinamento del Nucleo Port State Control della superiore Direzione Marittima di Cagliari, ha fermato una nave battente bandiera di Panama con 12 persone a bordo.

Il mercantile, arrivato nel porto di Oristano con un’avaria al motore, ha raggiunto in piena sicurezza la banchina di ormeggio grazie al lavoro sinergico dei servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori e rimorchiatori) del porto coordinati dall’Autorità Marittima.

Gli uomini della Guardia Costiera di Oristano hanno approfondito i controlli per verificare che fosse tutto in regola. Così non era: sono stati riscontrati il non funzionamento di uno dei motori, il malfunzionamento di alcune dotazioni di salvataggio e prevenzione incendi nonché, più in generale, una non adeguata preparazione professionale nella gestione delle emergenze da parte dell’equipaggio.

La Guardia Costiera di Oristano ha dunque deciso di fermare la nave che sarà autorizzata a riprendere il mare, a seguito di una nuova ispezione del team specializzato Port State Control, solo una volta che le imprescindibili condizioni di sicurezza a bordo saranno ripristinate.

(Unioneonline/D)

