Avevano pianificato il passaggio dell’esame della patente, ma grazie a un sistema di micro-auricolari e telecamere che consentiva di essere in contatto con un suggeritore esterno. Ad Oristano la squadra di Polizia giudiziaria della sezione Stradale ha denunciato tre persone, due stranieri e un italiano, per aver svolto la prova con modalità illecite.

I tre indagati ricevevano le risposte da un suggeritore esterno, che conosceva le domande grazie a una mini-cam che riprendeva il monitor con i quesiti proiettati. La soluzione arrivava tramite micro-cuffie.

Gli “esterni”, che avrebbero ricevuto del denaro per collaborare nella prova d’esame, non sono ancora stati identificati. La Polizia sta indagando anche per assicurare alla giustizia i responsabili organizzatori del sistema.

