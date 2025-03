Da Oristano all'Australia. Dal 23 al 30 marzo prossimi la timoniera oristanese Alessandra Cappellu sarà tra i protagonisti del Mondiale Hansa 303 che si svolgerà, a Newport, cittadina a 40 km da Sidney, che conta 42 equipaggi iscritti. Ad accompagnare la giovanissima Alessandra Cappellu, 16 anni, ci sono anche Maria Cristina Atzori, presidente di Veliamoci e il direttore tecnico Paolo Marchesi. Il 24 marzo la giovane sarà in acqua per la Practice Race e il 25 marzo si entrerà nel vivo della competizione con il doppio. Mentre il singolo si svolgerà nelle giornate successive. Il team oristanese è in viaggio per questa grande avventura che porterà Alessandra Cappellu a regatare anche in singolo tra i migliori atleti al mondo della Classe Hansa 303.

«In questi mesi nel Golfo di Oristano abbiamo svolto tanti allenamenti - spiega la ragazza - durante questo mondiale darò il massimo, dovrò mettere a frutto le conoscenze che ho imparato, mi servirà molta conoscenza e arrivare in alto nella classifica del mondiale, regaterò con i più importanti atleti al mondo e già questo è un grande obiettivo, sarà un'esperienza di vita».

«Sarà una grossa sfida sia fisica che mentale - commenta il direttore Tecnico Paolo Marchesi - abbiamo deciso di affrontare questo Mondiale grazie anche alla determinazione di Alessandra nel provarci Abbiamo cercato di lavorare di molto anche in condizioni di poco vento, caratteristica frequente in questo periodo dell'anno a Newport, ci siamo focalizzati sulle scelte tattiche».

«Questa trasferta è una scommessa grande - commenta la Presidente di Veliamoci Maria Cristina Atzori - Desideravamo fortemente essere presenti anche a questo Mondiale».

