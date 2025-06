Cambia ancora la geografia in seno al Consiglio comunale. In apertura della seduta di mercoledì pomeriggio, il sindaco Sandro Pili ha ufficializzato l’ingresso in maggioranza del consigliere comunale di minoranza Luca Marongiu, che manterrà tuttavia un’identità autonoma all’interno del Consiglio. E’ lo stesso consigliere a spiegare il perché del passaggio un maggioranza.

«Ho scelto di collaborare per contribuire in modo più concreto allo sviluppo della nostra comunità – ha dichiarato Marongiu. Lo faccio con spirito costruttivo che mi appartiene. Credo in una politica fatta di proposte, non solo di opposizione. Ora è il momento di agire». Parole che confermano una scelta maturata nel tempo e condivisa con il sindaco Pili e il vicesindaco Andrea Grussu, a cui il consigliere ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto.

Dal canto suo, il primo cittadino ha accolto con favore il nuovo assetto politico, ringraziando Marongiu per la fiducia e sottolineando l’importanza della sua decisione: «Una scelta positiva, che porterà nuova linfa e un contributo prezioso alla nostra azione amministrativa».

A suggellare il nuovo corso, il sindaco ha conferito a Marongiu una specifica delega assegnandogli competenze in materia di «programmazione e gestione attività nel settore economico-finanziario e tributario, nonché di attività in materia ambientale».

Con l’arrivo di Marongiu la compagine di governo si rafforza e raggiunge quota 11 componenti.

