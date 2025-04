Sabato mattina è uscito dal carcere di Uta, di sera è entrato in quello di Massama. Quasi un record per un 41enne cecoslavacco arrestato due giorni fa dalla polizia per resistenza e lesioni.

Oggi Roman Proken, assistito dall’avvocato d’ufficio Andrea D’Andrea, è comparso in Tribunale a Oristano per l’udienza di convalida.

L’uomo, senza fissa dimora, dopo essere stato scarcerato dal penitenziario di Uta è arrivato in città. Alcune ore di libertà, poi in un bar di piazza Sant’Efisio sono ricominciati i guai. Complice qualche bicchiere di troppo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 41enne avrebbe iniziato a infastidire gli altri clienti del bar. Quando la situazione stava rischiando di degenerare, è stato chiesto l’intervento della polizia: gli agenti della squadra volanti hanno trovato l’uomo piuttosto su di giri, con una bottiglia in mano e un fare minaccioso. Hanno cercato di calmarlo ma lui per tutta risposta ha spintonato un agente, un altro è riuscito a strappargli la bottiglia ma il 41enne lo ha colpito con un pugno. A quel punto è stato portato in Questura e qui ha continuato a inveire danneggiando gli arredi. Proken è finito in cella, la giudice Cristiana Argiolas ha convalidato il fermo e disposto l’obbligo di firma. L’udienza è rinviata al 12 maggio.

