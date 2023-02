La compagnia barracellare di Ollastra rafforza il suo organico. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati nominati 5 nuovi agenti che permetteranno un miglior pattugliamento e controllo del territorio.

Con i nuovi ingressi nell’organico, le unità guidate dal comandante Fausto Medda diventano 20. I nuovi agenti ad aver prestato giuramento davanti al sindaco Osvaldo Congiu sono Franca Lai, Lucia Garau, Gian Luigi Zara, Marco Vincenzo Mura, Paolo Solinas.

«Ovviamente – commenta Medda - con l'inserimento dei nuovi barracelli avremo dei benefici nel servizio di pattugliamento e controllo del territorio». I servizi rispettano quelle che sono le funzioni ordinarie che la legge regionale attribuisce alle Compagnie barracellari. «In particolare – prosegue Medda - i servizi giornalieri vengono svolti con un assiduo pattugliamento e controllo del territorio in attività mirate alla salvaguardia dei beni comunali, protezione civile, antincendio rurale e boschivo, controllo sull'abbandono dei rifiuti e della tutela ambientale in generale, tutela della flora e della fauna. Non solo, ma anche come protezione civile, in particolare in presenza di condizioni meteo avverse. Se richiesto si collabora con tutte le forze di Polizia dello Stato, oltre a quella locale».

Con l'inserimento in organico delle nuove unità si rivedrà e migliorerà il sistema organizzativo e operativo. «Sono soddisfatto – commenta il sindaco Congiu - dell'attività svolta sino ad ora dalla Compagnia barracellare. Con l'inserimento dei nuovi barracelli l'organico della Compagnia migliorerà certamente quel presidio costante di sicurezza a tutela del territorio e della comunità ollastrina che i barracelli rappresentano».

© Riproduzione riservata