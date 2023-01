Una tradizione che sembrava essere andata persa rivivrà nella giornata dell’Epifania, venerdì, a Ollastra. Dopo oltre 20 anni di assenza, infatti, per le vie del paese, verrà riproposto il “Presepe Vivente”.

L’organizzazione è a cura delle associazioni del paese (Comitato Santa Vittoria ’70, Associazione Over ’50, Gruppo Mariano, Coro Parrocchiale e del Comitato per la Festa di San Costantino della leva ’83), in collaborazione con la comunità nel suo insieme, protagonista per un giorno nella riproposizione del presepe.

Sarà un lungo corteo, che partirà dalla chiesa di Sebastiano per arrivare a quella di San Marco, luogo nel quale anche in passato si è sempre svolta la rappresentazione.

Non solo la riproposizione della stalla, con la presenza del Bambinello, di Giuseppe e Maria, degli animali viventi nelle piccole stalle ricreate per l’occasione. Presenti anche le dimostrazioni degli antichi mestieri (falegnami, fabbri, panificazione e lavandai), le fritture di dolci, le caldarroste, su “Pani cun Gerdasa”, il pane con i ciccioli e altre sorprese. L’inizio della manifestazione è previsto per venerdì alle 15.30.

