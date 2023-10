Buone notizie per gli sportivi. Il Comune di Ollastra pochi giorni fa ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova cittadella sportiva “Pedrazzidas”. Totale dell’intervento: 480mila euro. L’amministrazione comunale per reperire le risorse ha partecipato al bando “Sport e Periferie 2023” promosso dal Ministero del Dipartimento dello Sport per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate dei paesi e nelle periferie urbane.

Gli uffici comunali hanno chiesto 270mila euro, pari al 56% dell’importo totale del progetto.

La quota di cofinanziamento che il Comune di Ollastra si impegna a finanziare con fondi di bilancio in caso di ottenimento del contributo è pari invece a 210 mila euro, il 43,75% dell’importo totale del progetto.

«Per partecipare al bando il progetto esecutivo doveva essere per forza approvato - spiega il sindaco di Ollastra Osvaldo Congiu - Speriamo bene. Anche perché abbiamo già speso diverse somme. Siamo pronti per scendere in campo».

Il progetto è ambizioso: è prevista la realizzazione dei campi da padel, uno da basket, da ping pong ma anche la ristrutturazione dei campi da calcio. La nuova cittadella sportiva dovrebbe sorgere a poca distanza dall'area dove si svolge la tradizionale fiera di San Marco.

© Riproduzione riservata