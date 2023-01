Comincia a mettersi in moto la macchina organizzativa in vista della prossima Fiera di San Marco. La manifestazione, organizzata dal Comune e dalla Pro loco, in collaborazione con le associazioni locali, si svolgerà, come da tradizione, nella giornata del 25 aprile.

Il Comune, per una maggiore efficienza organizzativa, ha intanto già pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande rivolte agli operatori che intendono partecipare alla fiera. In particolare, gli operatori decennali, non decennali ed espositori, devono presentare le domande perentoriamente entro il prossimo 28 febbraio, indicando un indirizzo PEC per le comunicazioni (le domande pervenute dopo non saranno prese in considerazione).

Per gli operatori in possesso di autorizzazione decennale è necessario presentare l’assenso alla partecipazione entro gli stessi termini, in carta semplice. Gli operatori non decennali dovranno utilizzare il modello presente nel sito istituzionale del Comune, completo nella compilazione e con marca da bollo da 16 euro. Le domande possono essere spedite via PEC (poliziamunicipale@pec.comunediollastra.it o protocollo@per.comunediollastra.it) e tramite e-mail ordinaria (poliziamunicipale@comune.ollastra.or.it).

